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04 августа 2026 в 13:01

Российские волейболисты отказались от участия в ЧМ-2027 в Польше

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Команда опасается отсутствия гарантий безопасности для ее членов.

Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики, — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

При этом он поблагодарил Международную федерацию волейбола за то, что она прислушалась к рекомендациям МОК. Он напомнил, что мужская и женские команды России полностью восстановлены в правах. Шевченко добавил, что федерация заморозила рейтинг сборных из РФ. Так, команды смогут участвовать в следующем розыгрыше Лиги наций.

Ранее ВФВ начала готовить заявки на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году. Организация также хочет готовиться к отбору на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

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