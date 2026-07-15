Российские волейболисты нацелились на Олимпиаду-2028 Всероссийская федерация волейбола начала подготовку к турнирам и Олимпиаде-2028

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) намерена готовить заявки на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году, заявил председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев в интервью РИА Новости. Также организация планирует начать подготовку к отбору на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году, — сказал он.

Ранее FIVB объявила о допуске российских сборных к соревнованиям во всех дисциплинах и восстановлении рейтинга команд. Патрушев отметил, что решение стало ожидаемым, поскольку ВФВ продолжала взаимодействовать с международными организациями.

До этого сообщалось, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать на турниры российские сборные и клубы. Подчеркивается, что обе организации приняли во внимание постановление МОК.