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10 июля 2026 в 19:22

Патрушев назвал качества, которые получил благодаря спорту

Патрушев заявил, что волейбол научил его целеустремленности

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
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Помощник президента России Николай Патрушев признался, что спорт научил его целеустремленности и умению работать в коллективе, передает ИС «Вести». Он назвал волейбольных тренеров Юрия Кафтырева и Валентину Алексееву наставниками, которые привили ему навыки, пригодившиеся в дальнейшей жизни и работе.

Целеустремленность и умение работать в коллективе, достигать цели. Они нас учили, и мы выигрывали чемпионаты города в спортшколе. Они нас настраивали. Не всегда же все складывается благополучно. Бывают проблемы. Все равно надо преодолеть, решить задачу, — поделился он.

Патрушев также занимает пост председателя Морской коллегии и главы наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. При своей нагрузке он регулярно выполняет физические упражнения и продолжает играть в волейбол.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что российские сборные имеют высокие шансы вернуться в Лигу наций после разблокировки рейтинга FIVB. По его словам, мужская команда занимает третье место в мире, а женская — восьмое, что позволяет претендовать на участие в турнире.

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Николай Патрушев
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