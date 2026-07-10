Патрушев назвал качества, которые получил благодаря спорту

Помощник президента России Николай Патрушев признался, что спорт научил его целеустремленности и умению работать в коллективе, передает ИС «Вести». Он назвал волейбольных тренеров Юрия Кафтырева и Валентину Алексееву наставниками, которые привили ему навыки, пригодившиеся в дальнейшей жизни и работе.

Целеустремленность и умение работать в коллективе, достигать цели. Они нас учили, и мы выигрывали чемпионаты города в спортшколе. Они нас настраивали. Не всегда же все складывается благополучно. Бывают проблемы. Все равно надо преодолеть, решить задачу, — поделился он.

Патрушев также занимает пост председателя Морской коллегии и главы наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. При своей нагрузке он регулярно выполняет физические упражнения и продолжает играть в волейбол.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что российские сборные имеют высокие шансы вернуться в Лигу наций после разблокировки рейтинга FIVB. По его словам, мужская команда занимает третье место в мире, а женская — восьмое, что позволяет претендовать на участие в турнире.