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09 июля 2026 в 11:44

Названы ближайшие турниры, на которых выступит сборная России по волейболу

Генсек ВФВ Яременко: Россия сможет выступить в волейбольной Лиге наций

Игроки команды «Динамо-Ак Барс» Игроки команды «Динамо-Ак Барс» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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У российских волейбольных команд существуют высокие шансы выступить в Лиге наций — 2027, поскольку Международная федерация волейбола (FIVB) разблокировала рейтинг мужской и женской сборных России, заявил NEWS.ru генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. По его мнению, также есть хорошая возможность попасть на чемпионат мира, который пройдет в 2027 году.

Мужская сборная идет на третьем месте, женская — на восьмом. Исходя из регламента Лиги наций, последняя команда вылетает, а вместо нее заходит команда с лучшим мировым рейтингом. В мужском волейболе это как раз Россия, в женском, я думаю, тоже. Потому что первые 10–12 команд участвуют в Лиге наций. На чемпионат мира 2027 года сборные России будут отбираться по рейтингу, — сказал Яременко.

По его словам, участие в мировом первенстве зависит от континентальных квот. Яременко подчеркнул, что многое будет зависеть от результатов чемпионата Европы, который будет отборочным соревнованием к мировому первенству и Олимпиаде-2028.

Ранее FIVB впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном. В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.

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