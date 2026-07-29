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29 июля 2026 в 02:04

Президент Аргентины обвинил США в кампании против страны на ЧМ

Милей обвинил демократов США в кампании против Аргентины на ЧМ-2026

Ламин Ямаль Ламин Ямаль Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес национальной сборной во время чемпионата мира 2026 года была частью скоординированной кампании, сообщает The Guardian. По словам главы государства, кампанию финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.

Милей назвал происходящее «работой прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали». Он также заявил, что основное финансирование, по его мнению, обеспечило правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Во время чемпионата мира сборная Аргентины и ее болельщики неоднократно становились объектом критики в социальных сетях. В частности, поводом стали сообщения о расистских инцидентах с участием аргентинских фанатов.

Перед финальным матчем американский актер Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих болельщиков не поддерживать сборную Аргентины, назвав страну «исторически одной из самых расистских стран мира».

Сборная Испании во второй раз в истории завоевала золотые медали мирового первенства. В финале турнира в США подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Аргентину благодаря голу Феррана Торреса в компенсированное время. Ламин Ямаль в 19 лет стал одновременно чемпионом мира и Европы.

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