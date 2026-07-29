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29 июля 2026 в 06:35

Дождевые паводки затронули 14 тыс. жилых домов в России

МЧС РФ: паводки затопили более 14 тыс. домов в 1133 населенных пунктах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 1,1 тыс. населенных пунктов в России с начала года пострадали из-за весеннего половодья и дождевых паводков, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Под водой оказались более 14 тыс. жилых домов и 122 социально значимых объекта.

Всего с начала года в 1133 населенных пунктах оказались затоплены более 14 тыс. жилых домов и 122 социально значимых объекта. В результате весеннего половодья в 714 населенных пунктах оказались затоплены более 800 жилых домов и 10 социально значимых объектов. Из-за дождевых паводков в 419 населенных пунктах затоплены более 13 200 жилых домов и 112 социально значимых объектов, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по сравнению с прошлым годом значительно выросли масштабы затоплений, вызванных дождевыми паводками. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дагестане и Чечне, Краснодарском крае, а также в Свердловской и Оренбургской областях.

Ранее власти Тюмени объявили штормовое предупреждение на фоне паводка. По прогнозам специалистов, уровень воды в реке Туре мог достичь 850 см. Эта критическая отметка соответствует показателям опасного явления.

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