В Роскачестве назвали способ восстановить удаленную переписку в Telegram

Восстановить удаленное сообщение в Telegram можно через собеседника, заявил NEWS.ru представитель Роскачества. По его словам, технически мессенджер устроен так, что чаты хранятся на серверах разработчика, однако автоматических резервных копий в облачных хранилищах смартфонов не предусмотрено.

Telegram — облачный мессенджер. Все чаты, кроме секретных, хранятся на серверах разработчика и синхронизируются между устройствами онлайн. Но есть важный нюанс: автоматических резервных копий здесь нет. Поэтому, когда вы выбираете «Удалить для всех», команда мгновенно выполняется на сервере. Сообщение стирается из основного облачного хранилища, а не только с вашего устройства. Когда восстановление возможно? Если при удалении вы выбрали «Удалить для себя», а переписка осталась у другого участника чата. Попросите его переслать вам нужные сообщения, сделать скриншоты важных фрагментов или экспортировать историю чата через компьютерную версию Telegram, — пояснил специалист Роскачества.

Эксперт добавил, что самый действенный способ избежать удаления чата — это воспользоваться кнопкой «Отменить» в мобильном приложении. По его словам, она появляется внизу экрана с обратным отсчетом в пять секунд.

Когда еще возможно восстановление чата в Telegram? Самый простой и единственный официальный способ — после удаления или очистки истории в мобильном приложении внизу экрана появляется кнопка «Отменить» с обратным отсчетом. У вас есть пять секунд, чтобы нажать ее и вернуть диалог. Если вы удаляете отдельные сообщения, они стираются безвозвратно и мгновенно. Также, если мессенджер открыт на нескольких ваших устройствах и одно из них было офлайн в момент удаления, есть шанс, что на нем сохранилась старая копия переписки, — заключил специалист Роскачества.

Ранее Telegram удалил свыше 210 тыс. групп и каналов всего за одни сутки, достигнув максимальных показателей модерации с середины февраля. Обычно резким всплеском активности администрация считает удаление 100 тыс. ресурсов за день.