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29 июля 2026 в 07:03

В Европе объяснили, почему Зеленский провел закрытую встречу с Трампом

Журналист Христофору: Зеленский провел закрытую встречу с Трампом из-за скандала

Фото: Press Service Of The President/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом без участия журналистов, поскольку опасался повторения ситуации, произошедшей ранее в Овальном кабинете в феврале 2025 года, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, Зеленский болезненно воспринимает критику со стороны Трампа.

На этот раз все прошло за закрытыми дверями, ведь кому-то надо было прикрыть возможный позор, — сказал Христофору.

Поэтому, как считает журналист, украинский лидер сделал все, чтобы возможные острые моменты переговоров не попали на видео. Встреча двух президентов состоялась 28 июля. В ней также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и другие американские чиновники.

Переговоры прошли в закрытом формате без присутствия представителей СМИ. После встречи в Белом доме Зеленский направился в Капитолий, где провел переговоры с сенаторами.

Ранее Зеленский сообщил о своем прилете в США. Он назвал приоритетными темами будущих переговоров антибаллистику и стратегическое сотрудничество со Штатами. Он также примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

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