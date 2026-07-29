Зеленский раскрыл позицию Трампа по лицензиям на ракеты Patriot для Киева

Зеленский раскрыл позицию Трампа по лицензиям на ракеты Patriot для Киева Зеленский: Трамп согласился предоставить Украине лицензии на ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает Fox News. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута во время их встречи в Белом доме.

Глава Украины также сообщил, что встретился с представителями американских военных компаний. Он выразил надежду на организацию совместного производства.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский встретился с Трампом без участия журналистов, поскольку опасался повторения ситуации, произошедшей в Овальном кабинете в феврале 2025 года. По его словам, Зеленский болезненно воспринимает критику со стороны Трампа. Встреча двух лидеров состоялась 28 июля. В ней также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и другие американские чиновники.

До этого Зеленский посетил Великобританию. Он встретился с новым премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернэмом. Президент Украины стал первым политическим гостем руководителя британского правительства. По словам Зеленского, Киев всегда может рассчитывать на поддержку Лондона.