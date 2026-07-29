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29 июля 2026 в 08:29

«Через 30 лет дадим вам карточку»: Милонов о введении выплат за долгий брак

Милонов раскритиковал идею о введении выплат за долгий брак в России

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Депутаты Госдумы не обсуждают всерьез инициативы о введении выплат за долгий брак, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, такие меры не решают реальные проблемы семей.

Сказать: вы не разведитесь, и через 30 лет мы дадим вам карточку в «Золотое яблоко» (магазин косметики. — NEWS.ru) на пять тысяч [рублей]? Мы же понимаем прекрасно, что это не рассматривается в поддерживающем контексте, а просто в контексте некоего символа благодарности, солидарности, признательности, — отметил Милонов.

По мнению политика, непонятна конечная задача подобных идей, так как выплаты за долгий брак не решают никакую проблему. Гораздо важнее говорить о необходимости всесторонних мер поддержки молодых семей, чтобы они не распадались, резюмировал Милонов.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России многодетные семьи могут бесплатно использовать парковку. Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, 95% муниципальных и государственных услуг цифровизированы — их можно получить через личный кабинет на «Госуслугах».

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Россия
Виталий Милонов
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