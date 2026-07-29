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29 июля 2026 в 09:44

Подсчитаны долги рэпера Face в России

РИА Новости: приставы взыскивают с рэпера Face почти 140 тыс. рублей

Рэпер Иван Дремин (Face) Рэпер Иван Дремин (Face) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Долги рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приблизились к 140 тыс. рублей, передает РИА Новости. По информации источника, по состоянию на 28 июля приставы взыскивают с музыканта четыре административных штрафа на общую сумму более 118,9 тыс. рублей, а также исполнительский сбор в размере 9,9 тыс. рублей.

Как пишет агентство, еще одно исполнительное производство появилось в мае. В публикации сказано, что оно касается взыскания с Дремина 8,8 тыс. рублей процессуальных издержек в доход государства и исполнительского сбора на 2 тыс. рублей.

Источник пишет, что при этом один из исполнительских сборов взыскать с рэпера не удалось. В статье говорится, что приставы не смогли установить местонахождение музыканта или его активов, а сумма задолженности по этому производству неизвестна.

Ранее Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 35 тыс. рублей певице Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Артистку признали виновной в нарушении требований законодательства о деятельности иностранных агентов.

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