11 мая 2026 в 11:05

Известный рэпер-иноагент бросил в России отца с пустыми счетами

Рэпер Иван Дремин (Face) Рэпер Иван Дремин (Face) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У российского рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не осталось в России никакого имущества, говорится в показаниях, которые в суде Уфы дал отец музыканта. По его словам, у артиста также больше нет банковских счетов, передает ТАСС. Мужчина также рассказал, что его сын покинул страну в ноябре 2021 года, с ним он созванивается редко.

Имущества в Российской Федерации у его сына нет. По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет. <…> Сейчас сын живет в Европе, в Россию не приезжает. Сын сам ему звонит с разных номеров телефона, — говорится в судебных материалах.

Ранее суд запретил ряд интернет-ресурсов, содержащих песни с пропагандой суицида, включая композиции рэпера Face «Суицид», а также комика Бо Бернема Kill yourself. Решение было вынесено по требованию прокурора.

До этого Дремина оштрафовали на 250 тыс. рублей. Его обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Теперь исполнителю также запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
