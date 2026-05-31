Дрон ВСУ частично повредил энергоблок ЗАЭС

В результате удара украинского дрона по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции был поврежден фасад машинного зала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идет об атаке, случившейся 30 мая, в результате никто не пострадал.

30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, поврежденный фасад находится на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме.

Ранее руководство Запорожской АЭС заявило, что продемонстрирует экспертам Международного агентства по атомной энергии место удара ВСУ по машинному залу энергоблока № 6, как только позволит оперативная обстановка. По словам руководства, оно находится в нескольких метрах от реактора.

Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев рассказал журналистам в Пекине, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС несут прямую угрозу ядерной безопасности. Российская сторона планирует вынести эту проблему на обсуждение международных структур, в том числе МАГАТЭ, добавил он.