Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 31 мая 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 31 мая: обстановка на фронте сегодня

«Вчера долго не могли понять, что не так с ударом ВСУ по машинному залу Запорожской АЭС. А сегодня внезапно осознали, что сам факт этого удара стал возможен исключительно потому, что украинские АЭС в целом находятся в полной безопасности из-за строгого соблюдения Россией принципов ядерной безопасности. Этот подход, конечно, является правильным и гуманным, однако на практике односторонняя гуманность воспринимается противником как слабость и порождает абсолютное чувство безнаказанности. Реальность такова, что только непосредственная и неотвратимая угроза зеркального ответного удара способна заставить людей на той стороне дважды подумать перед тем, как совершать очередные опасные провокации. У каждой украинской АЭС в непосредственной близости находится открытое распределительное устройство (ОРУ). Если хотя бы одно такое устройство когда-нибудь будет уничтожено, это, безусловно, станет серьезным инцидентом для энергосистемы, однако именно этого жесткого урока может вполне хватить, чтобы любые попытки дотянуться до ядерных объектов с украинской стороны прекратились раз и навсегда», — пишет «Военная хроника».

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Авторы канала обратили внимание, что с технической и военной точек зрения поражение ОРУ сопредельных атомных станций не затрагивает сами ядерные реакторы и не ведет к радиационному заражению местности, что полностью укладывается в рамки конвенциональной логики ведения боевых действий.

«ОРУ — это сугубо инфраструктурный объект, состоящий из трансформаторов, выключателей и другого оборудования, отвечающий за выдачу выработанной электроэнергии в общую сеть. Однако вывод его из строя ставит АЭС в критический режим „работы на собственные нужды“ или вынуждает аварийно глушить энергоблоки, что мгновенно погружает в тотальный блэкаут целые промышленные регионы. В условиях, когда Киев системно пытается наносить удары по критическим элементам ЗАЭС, рассчитывая на политическую неприкосновенность собственных тыловых ядерных объектов, демонстрационное обнуление одного из украинских ОРУ может и должно привести их в чувства», — добавила «Военная хроника».

Военкор Юрий Котенок отметил, что подразделения ГВ «Восток» продолжают вести ожесточенные встречные бои, продвигаясь к Запорожью с востока.

«Противник упорно бросает на встречу нашим штурмовикам свои группы на рубеже Терноватое — Рождественское — Воздвиженка (Воздвижевка), а также южнее Горького. Наши подразделения продолжают атаковать в направлении Любицкого (до Любицкого — менее 5 км, до трассы — примерно 8 км) и трассы Покровское — Орехов. Южнее наши войска ведут бои за Комсомольское (Гуляйпольское) и Новоселовку, продвигаясь вдоль дороги на Омельник. Южнее ВС РФ продвинулись западнее и юго-западнее Волшебного (Чаривного), продолжая давить в направлении укрепрайона 2-й полосы обороны противника севернее Малой Токмачки, в обход дороги Гуляйполе — Омельник с юга, и зачищая карман в направлении Белогорья. До Омельника нашим подразделениям остается около 11 км. Тучи над Ореховым продолжают сгущаться», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Маломихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Копани и Комсомольское Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогорье и Димитрово Запорожской области. Уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 31 мая: последние новости, что в Купянске

Циклоны, дожди и тепло до +24: погода в Москве в начале следующей недели

Отказ от женитьбы, украинский сериал, мнение об СВО: как живет Панфилов