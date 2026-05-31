31 мая 2026 в 11:02

В российском регионе из-за выхода реки из берегов подтопило дома

В Краснодарском крае из-за выхода реки из берегов затопило дома и участки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Северском районе Краснодарского края проводят работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков после сильных дождей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Из-за выхода из берегов реки Афипс и ручья Супс в станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, а в станице Калужской — 11 участков.

Кроме того, вода зашла в пять жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация жителей не потребовалась, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков заявил, что в конце мая на юге Урала и в Причерноморья ожидаются экстремальные ливни. По его словам, в этих регионах может выпасть более половины месячной нормы осадков.

До этого глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин сообщил о подъеме уровня воды на дороге Осиновое Плесо — Загадное из-за обильных осадков. Он призвал учитывать эту информацию при планировании маршрутов передвижения. По его словам, сейчас по этой территории может проехать только транспорт повышенной проходимости.

