В МВД раскрыли схему обмана граждан с «отменой» несуществующих операций

Мошенники дистанционно выманивают у граждан данные банковских карт под предлогом отмены несуществующих операций, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства. Чаще всего мошенники выдают себя за сотрудников банков.

Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками банков, сообщают о попытке списания средств; просят назвать код из СМС-сообщения или данные карты для «отмены операции»; убеждают перевести деньги на «безопасный счет» (которого не существует), — сказали в пресс-центре.

В ведомстве также отметили, что одной из задач таких кол-центров становится не только хищение средств. Также целью является установление психологического контроля над жертвами для их дальнейшего вовлечения в преступную деятельность.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники стали создавать чаты с фальшивыми аккаунтами знакомых. По его словам, во время переписки жертву могут заставить перейти по ссылке или назвать код из СМС.

