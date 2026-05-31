Силы ПВО России за сутки уничтожили 352 украинских беспилотника, 10 управляемых авиабомб и один снаряд РСЗО HIMARS, следует из сообщения Минобороны России в МАКСе. ВС РФ также ударили по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, используемым для снабжения ВСУ.

С начала СВО российская армия ликвидировала 671 самолет, 284 вертолета и 153 684 беспилотника. Также поражены 29 550 танков и бронемашин, 1727 РСЗО, 35 136 орудий артиллерии, 661 зенитный комплекс и 62 874 единицы спецавтотехники.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в рядах ВСУ на правобережье Херсонской области царит нервная атмосфера: часть военных пытается сбежать, другие пьянствуют и конфликтуют с мирными жителями. По его словам, командование требует активности, но люди понимают, что находятся под постоянными ударами на опасном участке.