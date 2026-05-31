31 мая 2026 в 12:31

ВС России разнесли важные для ВСУ объекты

Минобороны: ВС России поразили военные объекты в тылу ВСУ

ВС РФ в зоне СВО
Российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные тыловые объекты в тылу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Целями стали производственные цеха, базы топлива, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также пункты размещения украинских формирований и наемников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, — сказано в сообщении.

Ранее боец с позывным Амур заявил, что российские военнослужащие задействовали свыше 20 захваченных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для ударов по позициям ВСУ в Херсоне. Эти дроны используют для атак по тыловым объектам противника, в том числе по пунктам управления беспилотными системами. В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

