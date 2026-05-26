Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме

Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» от Ростеха, оснащенный 30-мм пушкой, впервые был представлен на I Международном форуме по безопасности, передает ТАСС. На выставке был показан боевой модуль с пушкой ЗАК-30 и радиолокационная станция для обзора.

По данным разработчиков, один боевой комплект модуля включает 300 боеприпасов. Зона поражения беспилотников самолетного типа по наклонной дальности достигает 1 тыс. метров, а малоразмерных мультикоптеров — 800 метров. Комплекс также включает пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от нескольких боевых модулей. Экипаж комплекса составляет пять человек.

«Цитадель» имеет калибр 30 мм и предназначена для защиты стационарных объектов от атак БПЛА — как мультикоптерного, так и самолетного типа. Система способна функционировать в режиме 24/7.

