Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России

SHOT: Гребенщиков переписал трехкомнатную квартиру в Петербурге на сына

Борис Гребенщиков Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) полностью избавился от недвижимости в России, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, уехавший артист переписал квартиру в Санкт-Петербурге на своего сына — диджея Глеба.

Трехкомнатную квартиру на Гончарной улице площадью 127 «квадратов», которая сейчас оценивается в 36 млн рублей, основатель группы «Аквариум» купил в 2018 году. Она находится на пятом этаже доходного дома 1875 года.

Музыкант уехал из России в феврале 2022 года, сразу же после начала СВО. Примерно через год его признали иноагентом за сбор средств на помощь Украине. Чтобы не лишиться квартиры, Гребенщиков переоформил ее на сына. При этом Гребенщиков-младший сам покинул РФ, обосновавшись в Аргентине.

Ранее сообщалось, что «дворец» журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Ленинградской области перешел в собственность государства. Согласно одной из версий, в ближайшее время там может появиться музей. Сейчас загородный участок оценивается в почти 12 млн рублей.

