В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk

В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk Минобороны Японии опровергло сообщения о задержке поставок ракет Tomahawk

Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми опроверг информацию о том, что Токио и Вашингтон вели переговоры о возможной отсрочке поставок крылатых ракет Tomahawk. Министр заявил, что никаких обсуждений с американским коллегой Питтом Хегсетом в начале месяца не проводилось.

Факта проведения переговоров между мной и министром Хегсетом [по данному вопросу] в начале этого месяца не было. Что касается Tomahawk, на данный момент нет изменений в плане приобрести их в период с 2025 по 2027 финансовый год, — подчеркнул руководитель ведомства.

В то же время Коидзуми признал, что зависимость от зарубежных поставок несет риски для оборонных закупок. В случае задержек Токио должен принимать меры, чтобы они не сказались на безопасности страны, в том числе корректировать способы применения вооружений, резюмировал Коидзуми.

Ранее источники сообщили, что США могут сдвинуть сроки поставок Tomahawk Японии из-за дефицита вооружений после войны против Ирана. Токио рассчитывал получить 400 ракет в период с 2025 по 2027 финансовый год. По мнению информаторов, поставки могут перенести на два года.