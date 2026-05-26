26 мая 2026 в 08:04

«Мощный удар в ответ»: Рубио допустил эскалацию украинского конфликта

Рубио заявил о возможной эскалации конфликта на Украине

Марко Рубио
Эскалация боевых действий в украинском конфликте вполне возможна, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, которые передает Reuters, опасность любого вооруженного противостояния заключается в постоянной угрозе эскалации и распространения на новые уровни.

По мере продолжения [конфликтов] всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое. <...> Мощный удар с одной стороны, еще более мощный удар в ответ. И так все это разворачивается и продолжается, — подчеркнул Рубио.

Ранее американский госсекретарь проинформировал президента США Дональда Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций МИД России по эвакуации персонала из Киева.

До этого Вашингтон подтвердил готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Рубио уточнил, что на данный момент переговоры с украинской стороной не ведутся и не запланированы. При этом он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль, если появится такая возможность.

