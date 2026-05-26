Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду Юрист Соколов напомнил о перерасчете коммуналки за воду

Перерасчет за некачественную воду из крана предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг, заявил эксперт по ЖКХ Вячеслав Соколов в комментарии РИА Новости. Размер перерасчета зависит от срока устранения аварийной ситуации, то есть срока непредоставления либо некачественного предоставления услуг, пояснил он.

Юрист Юрий Пустовит уточнил, что если бытовая техника вышла из строя из-за некачественной воды, необходимо зафиксировать факт нарушения в аварийно-диспетчерской службе, составить акт и провести экспертизу.

Также стоит привлечь соседей, которые столкнулись с такой же проблемой, и обратиться в сервисный центр или независимую организацию для технической экспертизы, пояснил он. Пошаговый алгоритм поможет добиться перерасчета за коммунальные услуги или компенсации за испорченную технику.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.