26 мая 2026 в 08:06

Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду

Юрист Соколов напомнил о перерасчете коммуналки за воду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перерасчет за некачественную воду из крана предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг, заявил эксперт по ЖКХ Вячеслав Соколов в комментарии РИА Новости. Размер перерасчета зависит от срока устранения аварийной ситуации, то есть срока непредоставления либо некачественного предоставления услуг, пояснил он.

Размер такого перерасчета определяется в зависимости от срока устранения аварийной ситуации, то есть срока непредоставления либо некачественного предоставления собственникам коммунальных услуг, — сказал Соколов.

Юрист Юрий Пустовит уточнил, что если бытовая техника вышла из строя из-за некачественной воды, необходимо зафиксировать факт нарушения в аварийно-диспетчерской службе, составить акт и провести экспертизу.

Также стоит привлечь соседей, которые столкнулись с такой же проблемой, и обратиться в сервисный центр или независимую организацию для технической экспертизы, пояснил он. Пошаговый алгоритм поможет добиться перерасчета за коммунальные услуги или компенсации за испорченную технику.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

