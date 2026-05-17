Названы неочевидные основания для увеличения пенсии

Перерасчет пенсии возможен не только при ошибках при первом составлении, но и при появлении новых документов, о которых человек мог не знать или забыть, заявил член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, особенно важно подтвердить стаж и заработок до 2002 года.

Фундаментальное значение для перерасчета имеет подтверждение стажа и заработка до 2002 года. Закон позволяет выбрать наиболее выгодный для себя вариант его исчисления: либо за 24 последних месяца работы, либо за любые 60 месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности. Часто наиболее выгодным оказывается период не с самой высокой зарплатой, а с самым высоким соотношением заработка к среднему по стране за тот же период, — рассказал Виноградов.

Особого внимания, отметил юрист, требует подтверждение «северного» стажа — для геологов, вахтовиков и полевых работников. Он подчеркнул, что записи в трудовой книжке «геолог такой-то партии» недостаточно. Нужны документы, прямо указывающие, что место работы находилось на территории Крайнего Севера - например, приказы, справки о маршрутах, командировочные удостоверения, трудовой договор.

Перед запросом архивных справок Виноградов советует получить в Социальном фонде выписку из лицевого счета, чтобы видеть уже учтенные периоды и точечно заполнять пробелы. Каждая справка должна содержать номер, дату, название организации, период работы, должность и основание выдачи. Подать документы на перерасчет можно в любой момент, но пенсию увеличат только с месяца, следующего за обращением.

Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в России составило более 40,4 млн человек. Также приводились данные о среднем размере пенсионных выплат — почти 25,4 тыс. рублей. Они рассчитаны с учетом как работающих, так и неработающих граждан.