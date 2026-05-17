17 мая 2026 в 11:25

Детский оздоровительный комплекс в Ростовской области попал под удар ВСУ

Юрий Слюсарь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Детский оздоровительный комплекс «Спутник» попал под удар украинских беспилотников, сообщил в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, погибших и пострадавших нет. Он добавил, что БПЛА противника были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах региона.

В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал, — сказано в сообщении.

Как уточнил Слюсарь, оперативные службы работают на месте ЧП. Он предупредил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

