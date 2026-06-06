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06 июня 2026 в 13:18

«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ

Кобяков: два диалога в формате Россия — США прошло в рамках ПМЭФ

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Два диалога в формате Москва — Вашингтон прошло в рамках ПМЭФ-2026, американские деловые круги снова ищут взаимопонимания, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, это произошло после паузы в 10 лет, передает корреспондент NEWS.ru.

Отдельно отметим два диалога, которые провели [на ПМЭФ] в формате Россия — США. Американские деловые круги после паузы в 10 лет снова начали искать взаимопонимания, — сказал Кобяков.

Ранее советник президента высказал мнение, что США хотят выйти из переговоров по Украине. По его словам, в Вашингтоне осознают исход СВО в пользу Москвы.

Кобяков также отметил, что более 24,5 тыс. человек приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, всего на мероприятии присутствовали представители 142 стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отметила, что ПМЭФ опровергает разговоры об изоляции России. По ее словам, это видно по числу тематических сессий и дискуссионных площадок форума.

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Антон Кобяков
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