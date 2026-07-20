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20 июля 2026 в 18:33

«Бороться с причиной»: депутат об атаке ВСУ на Подольск и Домодедово

Депутат Журавлев призвал лишить ЕС заводов дронов после атак ВСУ на Подмосковье

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал лишить Евросоюз заводов дронов после атак Вооруженных сил Украины на Подмосковье. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Запад производит большую часть комплектующих для украинских беспилотников.

Нужно бороться не со следствием, а с причиной. Можно сколько угодно объявлять план «Ковер» и насыщать окрестности наших городов системами ПВО, но ни одна в мире никогда не даст стопроцентной защиты. Тем более когда число дронов, которые враг направляет по нашей территории, все время растет. Нужно уничтожить всю украинскую индустрию БПЛА, чтобы запускать попросту было нечего. Понятно, что большая часть комплектующих производится на Западе, но это значит, что и эти европейские заводы тоже должны подлежать уничтожению. Мы не собираемся воевать с ЕС и НАТО, мы таким образом просто устраним угрозу для собственного населения, — сказал Журавлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основные последствия атаки беспилотников отмечены в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. По предварительным данным, два человека получили травмы.

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