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21 июля 2026 в 07:05

Художник развеял один из главных мифов о татуировках

Художник Ермак: татуировка не поможет поднять самооценку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Многие люди ошибочно полагают, что татуировка способна кардинально изменить их жизнь и восприятие окружающими, а также поднять самооценку, заявил NEWS.ru художник, владелец тату-салона Владимир Ермак. По его словам, интерес к нательной живописи остается стабильно высоким, однако дилемма между желанием и страхом перед процессом никуда не исчезает.

Популярность нательной живописи не спадает, однако мучение выбором — делать или не делать тату — остается неизменным. В случае когда человек хочет увековечить важное событие, нанести символ, который действительно имеет для него значение, или скрыть шрамы и другие особенности тела, татуировка — это продолжение его внутренней истории. Или, например, кто-то стремится внести в рисунок личные смыслы и даже сакральность. Такие решения понятны и заслуживают уважения. Однако встречается и другая категория людей — те, кто делает тату из-за низкой самооценки. Они надеются, что она изменит их восприятие окружающими, что с ней они будут выглядеть интереснее, увереннее, современнее. Увы, это не так, — сказал Ермак.

Он отметил, что приступать к нанесению рисунка стоит только при полной уверенности в своем решении, четко понимая его причину. По словам эксперта, желание сделать тату — это обдуманный шаг, а не попытка спрятать комплексы под слоем краски.

Если единственное, что делает вас интереснее, — это татуировка, проблема точно не в ее отсутствии на теле. Каждому стоит прежде всего задуматься: что именно к этому толкает? Неуверенность в себе, попытка стать более модным? Или все-таки это осознанное желание с заложенным смыслом? Поймите, низкая самооценка не исчезает после сеанса у тату-мастера. Она просто получает физическое воплощение на вашем теле. Когда человек выбирает татуировку осознанно, меняется и сам выбор. Неосознанность почти всегда сопровождается сомнениями и постоянными поисками эскиза. Делать тату стоит без сомнений, понимая, что с вами происходит и зачем вы принимаете это решение. Пусть это всегда будет осознанный выбор, — заключил Ермак.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что шопоголизм нередко связан с низкой самооценкой или нарциссизмом. По ее словам, с помощью постоянного шопинга многие люди пытаются избавиться от эмоциональной пустоты, снизить тревожность или обрести ощущение контроля над жизнью.

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