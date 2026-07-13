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13 июля 2026 в 13:59

Психолог назвала неожиданные причины тяги к шопингу

Психолог Абравитова связала шопоголизм с низкой самооценкой и нарциссизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Шопоголизм нередко связан с низкой самооценкой или нарциссизмом, заявила в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова. Она отметила, что с помощью постоянного шопинга многие люди пытаются избавиться от эмоциональной пустоты, снизить тревожность или обрести ощущение контроля над жизнью.

Зачастую за шопоголизмом стоит и низкая самооценка. Или это может быть нарциссическая потребность в восхищении. Взрослый человек может компенсировать в себе те чувства стыда, уязвимости и обделенности, тот запрет на желания в детстве, особенно если родители стыдили за какие-то просьбы. То есть доказывает себе, что у него есть право желать, — подчеркнула Абравитова.

Эксперт напомнила, что шопоголизм — это своего рода эскапизм. Психолог добавила, что чувство облегчения после покупки может пройти уже через пять минут, и человек вновь захочет вернуть его.

Ранее семейный психолог Анастасия Кардиакос заявила, что главной опасностью зависимости от постоянных покупок является симуляция. Она отметила, что шопоголики начинают жить в параллельной реальности.

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