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21 июля 2026 в 07:15

Песков рассказал, как часто Путин выходит на лед

Песков заявил, что Путин продолжает играть в хоккей

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако делает это нечасто из-за плотного рабочего графика, добавил спикер Кремля.

В связи с понятной занятостью нечасто, но продолжает, — сказал представитель Кремля.

Президент рассказывал, что начал играть в хоккей примерно в 60-летнем возрасте. В 2011 году по его инициативе была создана Ночная хоккейная лига. Она занимается развитием массового любительского хоккея и организацией всероссийских соревнований для игроков-любителей.

Ранее Путин установил в стране День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря. Праздник учрежден в целях популяризации и развития хоккея.

До этого замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил, что новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября. По его словам, стандарт позволит повысить безопасность спортивных площадок, а также упростить работу ледовым аренам, которые готовят покрытия для спортсменов.

Также Песков сообщил, что 20 июля Путин поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с праздником. Он особо подчеркнул, что этот интеллектуальный вид спорта воспитывает умение логически мыслить, целеустремленность и выдержку.

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