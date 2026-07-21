«Масштабная кампания»: в Совфеде раскрыли планы Запада на выборы в России Джабаров: Запад развернул кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму

Страны Запада развернули масштабную кампанию по вмешательству в предстоящие выборы в Госдуму, заявил председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров в ходе заседания комиссии. Он подчеркнул, что любые попытки вмешательства будут пресечены и нейтрализованы. Трансляция мероприятия велась на Rutube.

Странами Запада развернута масштабная кампания по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. <...> все такие попытки будут купированы и отражены, — отметил Джабаров.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что организаторы выборов в ЕДГ-2026 могут столкнуться с распространением недостоверной информации. По ее словам, попытки дискредитации избирательной системы могут носить как открытый, так и скрытый характер. ЦИК будет постоянно отслеживать информационное пространство и оперативно опровергать выявленные фейки, добавила она.

До этого Памфилова сообщала, что приглашения для наблюдения за сентябрьскими выборами направлены в 103 страны и 12 международных организаций. По ее словам, ЦИК готова обеспечить прозрачность избирательного процесса.