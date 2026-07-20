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20 июля 2026 в 23:51

Памфилова предупредила о новых угрозах для выборов в 2026 году

Памфилова заявила о риске распространения фейков перед ЕДГ-2026

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Организаторы выборов в ЕДГ-2026 могут столкнуться с распространением недостоверной информации, заявила РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, попытки дискредитации избирательной системы могут носить как открытый, так и скрытый характер.

Есть информационные риски — они связаны с распространением недостоверной или искаженной информации о ходе голосования, процедурах подсчета голосов, работе комиссий. Риски дискредитации избирательной системы могут носить как открытый, так и скрытый характер, — сказала Памфилова.

ЦИК будет постоянно отслеживать информационное пространство и оперативно опровергать выявленные фейки, добавила она. Кроме того, глава комиссии призвала граждан получать информацию о ходе избирательной кампании только на официальных ресурсах Центральной избирательной комиссии.

Ранее Памфилова сообщила, что приглашения для наблюдения за сентябрьскими выборами направлены в 103 страны и 12 международных организаций. По ее словам, ЦИК готова обеспечить прозрачность избирательного процесса.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что на предстоящих выборах партия «Новые люди» способна потеснить традиционные оппозиционные силы. По его мнению, она может перехватить часть депутатских мандатов у ЛДПР и КПРФ.

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