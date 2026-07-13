Вассерман дал прогноз по результатам выборов в Госдуму Вассерман: «Новые люди» потеснят традиционную оппозицию на выборах в Госдуму

Партия «Новые люди» может потеснить традиционную оппозицию на грядущих выборах в Госдуму, сказал NEWS.ru депутат ГД Анатолий Вассерман. По его мнению, она способна перехватить часть депутатских кресел у ЛДПР и КПРФ.

Сейчас очень активно раскручивают партию «Новые люди». В какой-то мере она может потеснить другие оппозиционные партии, — сказал Вассерман.

Он отметил, что «Справедливая Россия» пройдет в Думу «на пределе». Вассерман напомнил, что эта партия уже несколько раз набирала лишь немногим больше того, что необходимо для преодоления пятипроцентного барьера.

ЛДПР, возможно, что-то потеряет — причем большую часть этой потерянной поддержки получат как раз «Новые люди». КПРФ немного ослабнет, но не настолько, чтобы это отняло у нее место главной оппозиционной силы. Это мои предположения, но никоим образом не полная уверенность, — спрогнозировал Вассерман.

Ранее стало известно, что делегация партии «Зеленые», которую возглавляют сопредседатели Александра Кудзагова и Руслан Хвостов, передала в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на думские выборы. Таким образом, все 11 партий, планирующих участвовать в кампании, представили свои документы.