Последняя партия сдала документы в ЦИК к выборам в Госдуму Партия «Зеленые» представила документы в ЦИК к выборам в Госдуму

Делегация партии «Зеленые», которую возглавляют сопредседатели Александра Кудзагова и Руслан Хвостов, передала в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на думские выборы — как федерального списка, так и списка по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости. Таким образом, все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в ГД, представили свои документы.

Как стало известно, на съезде партии «Зеленые» 5 июля был утвержден состав кандидатов партии. В федеральный список вошли 263 человека, а по одномандатным округам выдвинуто 135 кандидатов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия отправила приглашения для международного наблюдения на предстоящих выборах в сентябре в 103 страны. Кроме того, приглашения также направили в 12 международных организаций.

До этого Памфилова раскрыла, что на участие в выборах в Госдуму уже подали документы 28 самовыдвиженцев. Они претендуют на места одномандатных округов. Руководитель ЦИК напомнила, что политические партии должны подать федеральные списки кандидатов и списки по одномандатным округам до 18:00 12 июля.