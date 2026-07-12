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12 июля 2026 в 10:24

Последняя партия сдала документы в ЦИК к выборам в Госдуму

Партия «Зеленые» представила документы в ЦИК к выборам в Госдуму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Делегация партии «Зеленые», которую возглавляют сопредседатели Александра Кудзагова и Руслан Хвостов, передала в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на думские выборы — как федерального списка, так и списка по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости. Таким образом, все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в ГД, представили свои документы.

Как стало известно, на съезде партии «Зеленые» 5 июля был утвержден состав кандидатов партии. В федеральный список вошли 263 человека, а по одномандатным округам выдвинуто 135 кандидатов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия отправила приглашения для международного наблюдения на предстоящих выборах в сентябре в 103 страны. Кроме того, приглашения также направили в 12 международных организаций.

До этого Памфилова раскрыла, что на участие в выборах в Госдуму уже подали документы 28 самовыдвиженцев. Они претендуют на места одномандатных округов. Руководитель ЦИК напомнила, что политические партии должны подать федеральные списки кандидатов и списки по одномандатным округам до 18:00 12 июля.

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