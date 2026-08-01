Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 15:21

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАКС. Ударам подверглись села Новая Нелидовка и Луговка.

Село Новая Нелидовка Белгородского округа подверглось обстрелу. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте <...>. В Грайворонском округе в селе Луговка от атаки дрона на автомобиль у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, — говорится в сообщении.

В результате атаки украинских военных в поселке Волоконовка оказалась пробита кровля социального объекта, а в хуторе Крисаново Краснояружского района повреждены гараж и автомобиль. Кроме того, в селе Илек-Пеньковка произошло возгорание частного дома. В поселке Отрадовский под удар попали корпус предприятия и трактор.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения лица и плеча в результате атаки FPV-дрона по автомобилю. Пострадавшего бригада скорой помощи транспортировала в областную клиническую больницу.

Регионы
Белгородская область
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание для убийц россиян
Ребенок и взрослый погибли в ДТП под Самарой
Зрители раскритиковали организацию концерта Билана в Москве
Литва собралась вручить России ноту протеста из-за посольства в Киеве
Психиатр объяснил резкий уход Моргенштерна в религию
Легендарный альпинист погиб из-за схода лавины в Пакистане
Скончался бывший генеральный секретарь ОПЕК Ортиса
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Совфед уточнил, какая процедура полагается бесплатно вдовам ветеранов СВО
Появились жуткие подробности убийства петербургской модели
Операторы назвали причину резкого спроса на премиум-туры в Египет
Синоптик рассказал, ждать ли москвичам жары в августе
Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате
Юрист ответил, можно ли пить пиво на пляже
Самое масштабное ретроралли в России: кадры финала Кубка Москвы на ВДНХ
Теплоход Росатома затонул после атаки ВСУ: что известно, есть ли жертвы
Боец ВС России рассказал, как ВСУ превратили Херсон в военный полигон
УЕФА отвернулся от Инфантино и объявил бойкот турнирам ФИФА
Названа причина, почему финны готовятся к войне с Россией
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 1 августа: цены начали снижаться?
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.