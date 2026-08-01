Два мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАКС. Ударам подверглись села Новая Нелидовка и Луговка.

Село Новая Нелидовка Белгородского округа подверглось обстрелу. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте <...>. В Грайворонском округе в селе Луговка от атаки дрона на автомобиль у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, — говорится в сообщении.

В результате атаки украинских военных в поселке Волоконовка оказалась пробита кровля социального объекта, а в хуторе Крисаново Краснояружского района повреждены гараж и автомобиль. Кроме того, в селе Илек-Пеньковка произошло возгорание частного дома. В поселке Отрадовский под удар попали корпус предприятия и трактор.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения лица и плеча в результате атаки FPV-дрона по автомобилю. Пострадавшего бригада скорой помощи транспортировала в областную клиническую больницу.