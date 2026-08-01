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01 августа 2026 в 16:35

Поездка на отдых в Дагестан обернулась трагедией

В Дагестане 13-летняя девочка попала под машину возле гостевого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Дагестане 13-летняя девочка погибла под колесами иномарки, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что она скончалась до приезда скорой помощи.

Семья приехала в республику на отдых, остановившись в гостевом доме в селе Хазар. В какой-то момент мать с двумя детьми решила выйти в магазин, однако навстречу им по дороге вылетела иномарка. Одна из девочек не успела перебежать на другую сторону и попала под колеса Kia. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

По данным источника, 58-летняя водитель обвинила в произошедшем семью. Родные девочки отметили, что скорость машины на узком участке трассы была настолько высокой, что у иномарки оторвало подкрылок. Теперь родственники ребенка опасаются, что виновница может избежать наказания.

Ранее два человека и еще пятеро пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Самарской области. Авария случилась на 17-м километре трассы в обход Сызрани при выезде на автодорогу Москва — Самара.

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