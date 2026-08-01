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01 августа 2026 в 17:06

Сенатор предложил включить в ЕГЭ новые дисциплины

Мурог предложил внести в ЕГЭ дисциплины, связанные с цифровой грамотностью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В перечень предметов ЕГЭ хотят внести дисциплины, связанные с цифровой грамотностью, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог. Также политик выступил за улучшение системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.

В качестве дальнейших шагов (совершенствования ЕГЭ — NEWS.ru.) стоит рассмотреть включение в перечень предметов по выбору дисциплин, связанных с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности, — сказал Мурог.

Ранее академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев рассказал, что высокий балл на ЕГЭ можно получить благодаря системной подготовке. По его словам, для начала нужно определить свой уровень знаний, а после сосредоточиться на пробелах. Эксперт также порекомендовал разбирать реальные задания прошлых лет.

До этого советник президента России Елена Ямпольская поддержала инициативу главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устного блока в ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам и устной части по истории для девятиклассников. По ее словам, это верное решение, соответствующая модель уже прорабатывается и должна заработать к 2030 году.

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