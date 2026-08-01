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01 августа 2026 в 17:51

Лесные пожары во Франции могут уничтожить винодельню голливудских звезд

Пожары во Франции могут уничтожить винодельню Анджелины Джоли и Брэда Питта

Лесной пожар во Франции Лесной пожар во Франции Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Винодельня Анджелины Джоли и Брэда Питта Chateau Miraval может оказаться под угрозой из-за бушующих лесных пожаров на юго-востоке Франции, сообщает портал TMZ. Пожарные тушат огонь водой из частного озера на территории поместья. Помимо этого, бывшие супруги все еще судятся.

Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество, — сообщает портал.

Ранее стало известно, что дым на юге Франции, возникший в результате масштабных пожаров, может оказать влияние на вкус вин Бордо. В результате выделения из-за пожара фенолов вкус алкоголя может приобрести аромат гари или холодного пепла. По словам руководителя отдела точного анализа энологических лабораторий Dubernet Венсана Буазза, единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем.

До этого жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов, из-за чего около 3400 человек остались без жилья и имущества.

Европа
Франция
Брэд Питт
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