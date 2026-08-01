Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 20:46

Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте

Лоран Нуньес Лоран Нуньес Фото: Robert Poulain/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Испания не выйдет из Шенгенской зоны, несмотря на миграционный кризис в Сеуте, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, чьи слова приводит Le Parisien. Глава ведомства также отметил важность сотрудничества с этим государством.

Об этом совершенно не может быть речи, — сказал Нуньес.

По его словам, задержанных на франко-испанской границе иностранцев в 70% случаев возвращают в Испанию. Нуньес подчеркнул, что усиленный контроль в приграничной зоне сохранится «столько, сколько потребуется». Он призвал ускорить применение европейских миграционных механизмов, упомянув вступивший в силу пакт ЕС о миграции.

Ранее сообщалось, что массовый наплыв марокканских мигрантов в Сеуту стал неожиданностью для испанских властей. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас рассказал, что почти 60 тыс. мигрантов оказались в городе за сутки.

До этого власти Испании начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте из-за резкого наплыва мигрантов. Барьер состоит из надувного препятствия длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров и подводной частью глубиной до одного метра.

Европа
Франция
Испания
мигранты
Шенген
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аккаунте Balzi Ross появилось первое сообщение после взрыва
Девушка упала на вечеринке и умерла из-за глубокого разреза осколком
СК уточняет точное количество жертв и пострадавших при взрыве в Москве
У Садового кольца временно перекрыли несколько съездов
«Хлопок очень сильный был»: очевидец рассказал о взрыве в Москве
В Минздраве высказались о пострадавших в результате взрыва в центре Москвы
Появилась первая информация о пострадавших при взрыве в Москве
Генерацию ИИ-изображений в Google Earth отключили через сутки из-за фейков
Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за взрыва
Появились кадры обстановки на месте взрыва в центре Москвы
Стало известно, какое мероприятие проходило в Balzi Rossi в момент взрыва
В России изменили правила въезда иностранных перевозчиков
Миру предрекли рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды
В МВД назвали число погибших при взрыве в центре Москвы
Взрыв в кафе на Кудринской площади 1 августа: что известно, жертвы
Названо число погибших из-за взрыва в Москве
Названа возможная причина взрыва у высотки на Баррикадной
Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте
Кличко раскритиковал работу назначаемых Зеленским киевских районных глав
Собаку расчлененной модели Божук не возвращают ее матери
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.