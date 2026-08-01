Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте

Испания не выйдет из Шенгенской зоны, несмотря на миграционный кризис в Сеуте, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, чьи слова приводит Le Parisien. Глава ведомства также отметил важность сотрудничества с этим государством.

Об этом совершенно не может быть речи, — сказал Нуньес.

По его словам, задержанных на франко-испанской границе иностранцев в 70% случаев возвращают в Испанию. Нуньес подчеркнул, что усиленный контроль в приграничной зоне сохранится «столько, сколько потребуется». Он призвал ускорить применение европейских миграционных механизмов, упомянув вступивший в силу пакт ЕС о миграции.

Ранее сообщалось, что массовый наплыв марокканских мигрантов в Сеуту стал неожиданностью для испанских властей. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас рассказал, что почти 60 тыс. мигрантов оказались в городе за сутки.

До этого власти Испании начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте из-за резкого наплыва мигрантов. Барьер состоит из надувного препятствия длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров и подводной частью глубиной до одного метра.