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01 августа 2026 в 19:07

Для властей Испании приток мигрантов в Сеуте был неожиданностью

El Pais: мигранты в Сеуте стали полной неожиданностью для испанских властей

Фото: Samuel Vega/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Массовый наплыв марокканских мигрантов в Сеуту стал неожиданностью для испанских властей, заявил высокопоставленный источник в правительстве Испании изданию Pais. По его словам, в последнее время власти были сосредоточены на лесных пожарах в стране.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас рассказал, что почти 60 тыс. мигрантов из Марокко оказались в Сеуте за сутки. Член правительства в свою очередь предположил, что власти не располагали соответствующей информацией, в противном же случае они бы отреагировали на нее.

Ранее испанский премьер Педро Санчес обратился с письмом к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште в связи с миграционным кризисом в Сеуте, попросив в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию министров внутренних дел стран ЕС. В том же письме политик выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства союза действуют исходя из предвзятости, недостоверных слухов, неосведомленности или политической выгоды.

До этого власти Испании начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте из-за резкого наплыва мигрантов. По данным издания, барьер состоит из надувного препятствия длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров и подводной частью глубиной до одного метра.

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Марокко
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