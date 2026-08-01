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01 августа 2026 в 19:45

Школьница напилась и изрезала подруг в Башкирии

Школьница напала с ножом на подруг во время распития алкоголя в Башкирии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Сотрудники полиции в Стерлитамаке задержали 15-летнюю школьницу, которая нанесла ножевые ранения двум своим подругам, сообщило управление МВД по Башкирии в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент случился в квартире, где подростки находились без контроля взрослых. Подозреваемая взялась за кухонный нож в ходе совместного застолья со спиртным.

В Стерлитамаке несовершеннолетняя задержана за нападение с ножом на двух подруг во время распития алкоголя. <...> Три 15-летние девочки распивали спиртные напитки в отсутствие взрослых. В ходе употребления алкоголя одна из них взяла кухонный нож и причинила ранения двум сверстницам, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области перед судом предстанет житель Бокситогорского района по обвинению в убийстве, совершенном в ходе бытовой поножовщины. Преступление случилось 23 ноября прошлого года в одной из квартир Пикалево. Следствие установило, что обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и во время конфликта нанес потерпевшему несколько ударов ножом.

Кроме того, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 51-летнего жителя села Большая Арать. В совершении преступления подозревается его 78-летний знакомый, который, по данным следствия, нанес погибшему смертельные ножевые ранения в ходе застолья.

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нападения с ножом
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