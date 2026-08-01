Школьница напилась и изрезала подруг в Башкирии Школьница напала с ножом на подруг во время распития алкоголя в Башкирии

Сотрудники полиции в Стерлитамаке задержали 15-летнюю школьницу, которая нанесла ножевые ранения двум своим подругам, сообщило управление МВД по Башкирии в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент случился в квартире, где подростки находились без контроля взрослых. Подозреваемая взялась за кухонный нож в ходе совместного застолья со спиртным.

В Стерлитамаке несовершеннолетняя задержана за нападение с ножом на двух подруг во время распития алкоголя. <...> Три 15-летние девочки распивали спиртные напитки в отсутствие взрослых. В ходе употребления алкоголя одна из них взяла кухонный нож и причинила ранения двум сверстницам, — говорится в сообщении.

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