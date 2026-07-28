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28 июля 2026 в 18:32

Пожилой селянин зарезал своего собутыльника

Нижегородская полиция возбудила уголовное дело из-за убийства 51-летнего мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Нижегородские правоохранители возбудили уголовное дело из-за убийства 51-летнего жителя села Большая Арать, сообщается на сайте местного СК. В совершении преступления подозревается 78-летний собутыльник жертвы. По версии следствия, он зарезал человека.

Обвиняемый 17 июля встретил в магазине односельчанина. Они отправились домой к пожилому мужчине и решили выпить. Во время попойки между ними случилась ссора. Подозреваемый схватил нож и пырнул им несколько раз в грудь и шею собутыльника.

Следствие считает, что мужчина умер на месте. Пожилой селянин закопал его тело возле дома, после чего скрыл следы преступления. Спустя какое-то время мать жертвы обратилась в полицию, после того как ее сын пропал. Они опросили свидетелей и узнали через продавца в ларьке о встрече мужчин.

Следователи заключили подозреваемого под стражу. Они также уточняют все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что момент избиения ученого РАН Никиты Зезина в Свердловской области попал на видео. Академик умер после нападения в связи с отказом сердца.

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