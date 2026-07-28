Иран имеет все возможности, чтобы устроить Украине самую настоящую дроновую войну, задействовав для этого свои многочисленные союзнические сети по всему миру, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, для осуществления таких атак не обязательно запускать беспилотники непосредственно с территории Персидского залива.

Иран может ответить Украине на атаку на торговое судно. Тегерану по силам устроить Киеву самую настоящую дроновую войну. Не стоит забывать, что союзники Исламской Республики присутствуют во всех точках земного шара. Не обязательно запускать БПЛА из Персидского залива, чтобы они летели практически до Евразийского материка: достаточно просто набрать свою лояльную команду в других странах и устроить Украине террористический ад по полной программе при помощи различных военных провокаций. Я считаю, что атака на торговое судно Ирана еще раз показывает какое-то психическое отклонение лидера Украины [Владимира Зеленского] и украинских дипломатов. Они не понимают, что такое внешняя политика и исламский мир. Может произойти усиление группировок на западном направлении, — сказал Самонкин.

Ранее военный аналитик Борис Рожин заявил, что агрессивные действия Украины по отношению к Ирану объясняются стремлением получить от США кредиты и вооружение. Он отметил, что Киев не воспринимает возможные удары Тегерана как критическую угрозу и надеется на поддержку со стороны Тель-Авива.