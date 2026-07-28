Конфликт между Украиной и Ираном нарушит все планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американский лидер стремится отодвинуть украинский кризис на второй план.

Мы наблюдаем расширение зоны хаоса, которое идет с территории Ближнего Востока на постсоветское пространство. Естественно, Трампу это невыгодно. [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) портит ему все планы. Во-первых, в ближайшее время намечается съезд «Большой двадцатки» в Майами. США только сейчас закончили чемпионат мира по футболу. Они уже формируют свои переговорные команды [на G20]. А получается, что в данной ситуации марионетка Запада, которая в принципе уже служит интересам британских и европейских элит, вдруг неожиданно вмешивается в конфликт региона, к которому она географически не имеет никакого отношения, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что американцы активно укрепляют свои позиции на Ближнем Востоке, где европейцы практически не присутствуют. Однако, по мнению политолога, Украина, следуя старой концепции прямого противостояния времен холодной войны, считает допустимым вмешательство в военные конфликты с геополитическими соперниками США без их разрешения.

Киев показал себя абсолютно лояльной марионеткой, которая может прийти на помощь в любой точке земного шара. Будь то Иран, например. Если, не дай бог, завтра вспыхнет конфликт между Тайванем и Китаем, они начнут поддерживать Тайвань. Это еще раз подчеркивает их абсолютную несамостоятельность в принятии решений. Естественно, Трамп таким исходом не может быть доволен. У него четко поставлены политические задачи: отодвинуть Украину на задний план, сформировать направление против Ирана, а также начать выстраивать хоть какие-то элементарные торговые и логистические отношения с Россией, — заключил Самонкин.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Зеленский выступил против Ирана и Ирака, чтобы получить поддержку Запада. Однако, по его мнению, для украинского президента это закончится печально.