Глава районного военкомата в Одессе попал в громкий скандал со взятками Главу районного военкомата в Одессе задержали по делу о взятках

Главу одного из районных военкоматов в Одессе задержали по подозрению в получении взятки, сообщило издание «Страна.ua». В операции участвовали сотрудники СБУ. Других подробностей в публикации не приводится.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выйти из автобуса территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сразу после задержания можно за $10 тыс. (780 тыс. рублей). Он подтвердил, что система превратилась в рыночные отношения, где идут на фронт только те, у кого не было денег откупиться.

До этого в Киеве молодой человек забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко, подозреваемого в вымогательстве взятки и незаконном обогащении. Инцидент произошел после того, как тому назначили 10 млн гривен залога по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало депутата Верховной рады по обвинению в получении взяток для обеспечения победы в тендерах на поставки медицинского оборудования. По его информации, речь шла о парламентарии фракции «Слуга народа» Сергее Кузьминых.