Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 18:29

Глава районного военкомата в Одессе попал в громкий скандал со взятками

Главу районного военкомата в Одессе задержали по делу о взятках

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главу одного из районных военкоматов в Одессе задержали по подозрению в получении взятки, сообщило издание «Страна.ua». В операции участвовали сотрудники СБУ. Других подробностей в публикации не приводится.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выйти из автобуса территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сразу после задержания можно за $10 тыс. (780 тыс. рублей). Он подтвердил, что система превратилась в рыночные отношения, где идут на фронт только те, у кого не было денег откупиться.

До этого в Киеве молодой человек забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко, подозреваемого в вымогательстве взятки и незаконном обогащении. Инцидент произошел после того, как тому назначили 10 млн гривен залога по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало депутата Верховной рады по обвинению в получении взяток для обеспечения победы в тендерах на поставки медицинского оборудования. По его информации, речь шла о парламентарии фракции «Слуга народа» Сергее Кузьминых.

Европа
Украина
Одесса
взятки
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дрон не дал украинским военным прокатиться на самокате вдвоем
Apple свергла Nvidia и стала самой дорогой компанией мира
Мощное землетрясение в Японии вызвало более сотни афтершоков
«Он любил войны»: как в США проходят похороны сенатора-русофоба Грэма
Дети Самойловой и Джигана хотят впервые посетить необычное для них место
Банда подростков занимается сексом в подъездах Мурино и угрожает инвалиду
Захарова раскрыла истинное значение удара Украины по судну Ирана
Патриарх Кирилл высказался о покинувших Россию
Стали известны результаты теста на наркотики у известного турецкого певца
В ГД вспомнили, как Британия бросила евреев после «Хрустальной ночи»
Россия пересмотрит договор о военном сотрудничестве с двумя странами СНГ
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работу НПЗ
Франция расстреляла судно с британским министром в Ла-Манше
Мотоциклист сбил семилетнюю девочку и скрылся
Историк холокоста рассказал о реакции США на «Хрустальную ночь»
Раскрыто, сколько длилась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Украинский черный список пополнился семью фамилиями актеров
Владимирского педагога заподозрили в развратных действиях с детьми
Бросившему деньги в воду на Мамаевом кургане грозит дело об экстремизме
«Симптом общей болезни»: общественник об избиении ученого Зезина
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.