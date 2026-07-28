Стала проституткой в 14, чтобы не жить с педофилом: история Евы Эванс

Участница шоу «Пацанки» Ева Эванс рассказала в интервью проекту «Несломленные», как в раннем детстве пережила сексуальное насилие со стороны отца и старшего брата. Чтобы сбежать из домашнего ада, девушка, будучи подростком, была вынуждена начать заниматься проституцией. NEWS.ru рассказывает ее историю.

Мать избивала до крови из носа из-за хлеба

Ева родилась в многодетной семье в небольшом городе в Калининградской области. Вместе с ней в доме жили еще пятеро братьев и две сестры. Как рассказывает девушка, родители были сектантами и нетривиально трактовали Божьи заповеди. По ее словам, перманентное домашнее насилие тоже оправдывалось религиозными установками.

«Я не говорила до семи лет, я просто боялась всего сущего. Потом у меня еще дислексия была. Я не понимала математику. Если я неправильно решала, мама меня била до тех пор, пока я не пойму. А у меня слезы, страх удара. И чем больше она меня бьет, тем больше я плачу взахлеб. У меня уже затылок болит, я ничего не понимаю, мне страшно, я просто в панике, трясусь, не могу ничего решить», — вспоминает Ева.

Телезвезда рассказала, что, пока ее отец, домашний тиран и алкоголик, ел мясо, семеро детей делили один заплесневелый сухарь. Однажды, чтобы утолить голод, Ева полезла на комод за этим куском хлеба. По словам девушки, мать, услышав шум, отобрала еду и стала бить дочь ремнем до крови из носа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Твои дети голодают, воруют хлеб, и им даже этот кусок нельзя съесть. А он жрал мясо», — с горечью вспоминает Ева.

Мама считала дочерей соперницами

Но самое страшное случилось с девочкой примерно в четыре года. Ева признается, что из-за очень маленького возраста практически не помнит подробностей всех надругательств. Отрывочно она вспоминает, что мать удерживала ее, пока отец снимал с нее одежду. Также девушка помнит руки отца в области промежности.

«Скажу вам честно, я практически не помню, что делал отец. Но у меня просто тело кричит о том, что он сделал, но я ни хрена не помню. И вот я уже год работаю с психологом, и мы это обсуждаем, и мне постоянно снятся кошмары, как он меня раздевает, руки туда сует. А доказать я это не могу. Мне было четыре года, я просто не могу вспомнить. Я пытаюсь, но никак не выходит», — делится Ева.

В более сознательном возрасте девушка не припоминает эпизодов сексуального насилия со стороны родителя. При этом она всю жизнь жила с пониманием, что мать на стороне отца.

«Раньше я не понимала, но когда начала работать с психологом, очень многие темы для меня открылись. Мама как будто ревностно относилась ко мне из-за того, что отец домогался меня, она во мне увидела какую-то соперницу и из-за этого избивала. Потому что то же самое было и с другой сестрой. Самая старшая, когда она говорила маме, что папа ее домогается, она начала ее бить. Возможно, она просто в нас видела не дочерей, а соперниц, которые могут увести ее мужа», — предполагает Ева.

Брат в пубертате

На этом инцестуальная история для девочки не закончилась. По словам Евы, ее также насиловал старший брат — это началось, когда ей было всего восемь лет. Девушка поделилась, что насилие продолжалось годами под носом у родителей — прямо в соседней комнате. Когда Ева пыталась рассказать об этом, мать называла ее лгуньей. Но после того как правда все-таки вскрылась, отец лишь похлопал сына по плечу и бросил: «Больше так не делай», вспоминает девушка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерно спустя два года над Евой надругались шестеро подростков из соседнего двора. По словам девушки, ее обманом заманили в шалаш на дереве.

Эскорт в 14 лет

К 15 годам Ева осознала: если она не сбежит, то либо сойдет с ума, либо погибнет. Старшая сестра уже вырвалась из дома, родив ребенка в 18 лет. Для реализации своего плана Еве нужны были деньги, и она начала искать варианты, где их добыть. Однажды ей на глаза попался нелегальный сайт по оказанию эскорт-услуг. Создав фейковую страницу на профильном ресурсе и указав возраст 19 лет, она начала отвечать на звонки.

«Я опубликовала пост. Мне начали звонить мужчины. Они что-то мне говорят там про какие-то услуги, а я вообще ни хрена не понимаю, что это. Какие-то слова произносят, а я просто: „Да-да-да“. И бросаю трубку, потому что это ж сейчас ехать придется, с ним что-то делать. А я не готова, мне страшно. Я полгода где-то просто отказывалась. Я себя уговаривала на то, что нужно это сделать. И чем хуже становилось дома, чем больше было насилия, голода, тем больше я настраивалась на то, что мне все-таки придется это когда-то сделать», — рассказывает Ева.

Встреча с первым клиентом состоялась у Евы в региональном центре — Калининграде. Девочка согласилась на поездку, понимая, что там ее никто не узнает.

«Если кратко, было ужасно больно, это длилось несколько часов. Я просто стиснула зубы и терпела, пока это все закончится. Он сказал, что я какое-то бревно, а я ничего не умею. Я просто пришла отмучиться и уйти», — делится Ева.

Но тайное стало явным: родители нашли ее телефон и прочитали переписки. Ева врала, отнекивалась, но получила лишь новые побои и оказалась под домашним арестом. Позже ей разрешили выходить из дома, и она продолжила заниматься проституцией, но уже в родном городе.

«Ты куда сегодня собралась?»

В один из дней девушке написал очень подозрительный клиент, который начал в подробностях излагать свои грязные фантазии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Клиенты были более-менее нормальные у меня, но этот прямо извращенец. Ну придется с ним встретиться и все это терпеть. Ладно уж. Мы договорились с ним на шесть вечера в этот день. Прихожу я в гостиную, сажусь на диван. Подходит сзади отец, стучит по плечу, говорит: „Ты куда-то сегодня в шесть вечера собралась?“ Я такая думаю: „[Блин], может, ему кто-то что-то сказал?“ Я ему говорю: „Нет, я никуда не собиралась“. Он говорит: „Это я тебе писал. Ты сегодня со мной собралась на встречу“. А я вспоминаю все, что он мне писал, как он меня будет насиловать, и думаю: „[Блин], ты писал это родной дочери? Как ты будешь меня насиловать и так далее?“ Он стоял улыбался. Как будто он кайф словил в этот момент, что ему разрешили такую гадость дочери написать», — вспоминает Ева.

Переезд в Москву и ПТСР

Только в 18 лет, дождавшись совершеннолетия, она смогла спланировать идеальный побег. Передав вещи подруге через окно, она перелезла через стенку во дворе и навсегда исчезла из жизни семьи.

Свобода не принесла девушке мгновенного облегчения — травма была слишком глубокой. Переехав в Москву, Ева столкнулась с новым витком насилия: клиент-наркоман запер ее в номере отеля, сутки насиловал и снял это на камеру, а администратор отеля оказалась с ним в сговоре. Цензурированную часть видео разместили на YouTube, а полную версию, как полагает Ева, насильник продавал в даркнете на ресурсах со снафф-контентом.

Последствия пережитого ада настигли Еву в виде тяжелейшего ПТСР. Пять лет она ходила лысой и не могла объяснить людям, что боится отращивать волосы после того, как в детстве их вырывали клочьями. Ева начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками, страдала от галлюцинаций и панических атак. Балансируя на грани нервного срыва, она чудом не попала в психиатрическую клинику.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перелом наступил год назад, когда Ева начала работать с психологом и принимать антидепрессанты. Терапия дала результаты. Девушка бросила алкоголь, «удалила» губы, которые ей не нравились, и начала отращивать волосы. По ее словам, со временем страх отступил.

Сейчас Еве 26 лет. Девушка работает «госпожой», но планирует уходить из эскорта.

«Я не позволю этим ублюдкам, которые меня насиловали, похоронить меня. Я буду жить, радоваться жизни. Я не позволю им забрать это у меня», — говорит Ева.

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