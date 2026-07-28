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28 июля 2026 в 19:12

Стали известны результаты теста на наркотики у известного турецкого певца

Тест на наркотики у турецкого певца Ильяса Ялчынташа оказался положительным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Анализы известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа дали положительный результат на наркотики, передает телеканал TGRT. Артист был арестован в рамках расследования дела о сбыте наркотиков — его задержали в Стамбуле в середине июля вместе с еще 24 знаменитостями и бизнесменами.

В образцах крови, мочи и волос Ялчынташа обнаружены следы тетрагидроканнабинола, — говорится в сообщении.

Положительные тесты также выявлены у десяти других фигурантов рейда, включая модель Айшенур Балджы. При этом у популярной певицы Сылы Генчоглу, выпустившей девять альбомов и имеющей более 4 млн слушателей ежемесячно на Spotify, результат оказался отрицательным.

Ранее мармелад с каннабисом нашли у пассажира в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России, служебная собака по кличке Брауни учуяла неладное в чемодане 50-летнего иностранца из Катара в зеленом коридоре.

До этого полузащитник сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин. Полицейские остановили его в Сиднее дважды: первый раз — за превышение скорости, второй — за опасную езду.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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