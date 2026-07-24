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24 июля 2026 в 14:23

Участник ЧМ-2026 попался на употреблении кокаина

Выступавший на ЧМ-2026 австралиец Вольпато сдал положительный тест на кокаин

Кристиан Вольпато Кристиан Вольпато Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/ Global Look Press
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Полузащитник сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин, сообщает BBC. Отмечается, что полицейские остановили его в Сиднее дважды: первый раз — за превышение скорости, второй — за опасную езду.

Уточняется, что сначала тест на содержание алкоголя в крови показал отрицательный результат. Однако спустя всего два часа 22-летний футболист был вновь остановлен за опасную езду — тест показал положительный результат на кокаин. Вольпато получил штраф и был лишен водительских прав. В полиции штата Новый Южный Уэльс заявили, что у австралийца будет взят дополнительный тест для дальнейшего анализа.

На прошедшем ЧМ-2026 Вольпато провел три матча в составе сборной Австралии. Национальная команда дошла до 1/16 финала, уступив Египту в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация намерена обратиться в этический комитет ФИФА из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в ситуацию с дисквалификацией нападающего Фоларина Балогуна. Решение о допуске игрока к матчу ЧМ-2026 с Бельгией было пересмотрено после звонка американского лидера главе ФИФА Джанни Инфантино.

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