Прилетевший в Москву иностранец пытался провезти с собой «веселый» мармелад

Мармелад с каннабисом нашли у пассажира в московском аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, служебная собака по кличке Брауни учуяла неладное в чемодане 50-летнего иностранца из Катара в зеленом коридоре.
В ходе досмотра среди личных вещей пассажира обнаружена банка с надписью Peach Bellini. В ней находился желтый мармелад весом 22 грамма, — отметили в ФТС.
Проверка показала, что в составе сладости содержится наркотическое средство, оборот которого в России запрещен. Мужчину задержали на месте. Суд решил, что иностранец отправится в колонию на 2,5 года и вдобавок заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.
Ранее домодедовские таможенники пресекли попытку контрабанды наркотиков из ОАЭ. У 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая, обнаружили несколько видов запрещенных веществ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
До этого таможенники в Пулково изъяли незадекларированные ювелирные изделия и часы стоимостью более 6 млн рублей у 38-летнего россиянина, прибывшего из Дубая. Мужчина пытался провезти ценности в багаже и кармане одежды, но был остановлен в зеленом коридоре.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.