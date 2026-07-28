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28 июля 2026 в 11:00

Прилетевший в Москву иностранец пытался провезти с собой «веселый» мармелад

В Шереметьево служебный пес учуял мармелад с марихуаной в чемодане иностранца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мармелад с каннабисом нашли у пассажира в московском аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, служебная собака по кличке Брауни учуяла неладное в чемодане 50-летнего иностранца из Катара в зеленом коридоре.

В ходе досмотра среди личных вещей пассажира обнаружена банка с надписью Peach Bellini. В ней находился желтый мармелад весом 22 грамма, — отметили в ФТС.

Проверка показала, что в составе сладости содержится наркотическое средство, оборот которого в России запрещен. Мужчину задержали на месте. Суд решил, что иностранец отправится в колонию на 2,5 года и вдобавок заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее домодедовские таможенники пресекли попытку контрабанды наркотиков из ОАЭ. У 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая, обнаружили несколько видов запрещенных веществ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

До этого таможенники в Пулково изъяли незадекларированные ювелирные изделия и часы стоимостью более 6 млн рублей у 38-летнего россиянина, прибывшего из Дубая. Мужчина пытался провезти ценности в багаже и кармане одежды, но был остановлен в зеленом коридоре.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Москва
Шереметьево
ФТС
наркотики
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