Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 10:40

Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей

В аэропорту Домодедово нашли наркотики в багаже пассажира из ОАЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домодедовские таможенники пресекли попытку контрабанды наркотиков из ОАЭ, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова. У 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая, обнаружили несколько видов запрещенных веществ.

Во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре в багаже мужчины нашли электронные устройства для курения, флаконы с жидкостями и блокнот с пропитанными наркотиком бумажными марками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что под Кингисеппом в Ленинградской области задержали двух человек с килограммом запрещенных веществ. Наркотики, расфасованные для возможного сбыта, хранились в доме в СНТ «Фосфорит». У подозреваемых также изъяли таблетки, весы и контейнеры с веществами.

До этого правоохранители задержали в Советске 16-летнего подозреваемого в торговле наркотиками. Поводом для обращения в полицию стали жалобы жильцов на шум в его квартире в многоквартирном доме.

Россия
Домодедово
ОАЭ
аэропорты
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто сорвал анкориджские договоренности
Смертельная авария с военным автомобилем унесла две жизни
«Надо понять»: Лавров высказался о провале анкориджских договоренностей
Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса
ВС России добились важного успеха в зоне СВО
МВД России объявило в розыск главного редактора The Insider
Лавров рассказал о невыполненном обещании США
Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей
В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков
Признанный мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения
Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на ребенка в Ленобласти
Стало известно, сколько заплатит Фургал дочери убитого предпринимателя
Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане
Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной
Маск назвал обязательное условие окончания кризиса на Украине
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.