Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей В аэропорту Домодедово нашли наркотики в багаже пассажира из ОАЭ

Домодедовские таможенники пресекли попытку контрабанды наркотиков из ОАЭ, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова. У 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая, обнаружили несколько видов запрещенных веществ.

Во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре в багаже мужчины нашли электронные устройства для курения, флаконы с жидкостями и блокнот с пропитанными наркотиком бумажными марками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что под Кингисеппом в Ленинградской области задержали двух человек с килограммом запрещенных веществ. Наркотики, расфасованные для возможного сбыта, хранились в доме в СНТ «Фосфорит». У подозреваемых также изъяли таблетки, весы и контейнеры с веществами.